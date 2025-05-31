Рязанский губернатор Малков оценил разработки рязанских школьников в «Кванториуме»

Школьники представили разработки в робототехнике, IT, сельском хозяйстве и других направлениях. Среди ярких проектов – мобильное приложение для распознавания языка жестов, созданное Владимиром Варнацким и Фёдором Ионовым, инновационный воздушный винт Ивана Протасова и технология производства грибного мицелия Анны Косоруковой.
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