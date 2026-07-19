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Газета.ру

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DTF: руководители студий Xbox считают, что Game Pass обесценивает игры

DTF: руководители студий Xbox считают, что Game Pass обесценивает игры

По данным журналистов Джейсона Шрайера и Джеза Кордена, часть руководителей внутренних студий Xbox считает, что подписочная модель снижает воспринимаемую ценность игр и негативно влияет на их коммерческий потенциал.

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