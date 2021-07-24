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Никто не предлагал Украине покупать российский газ

Никто не предлагал Украине покупать российский газ

Реальные переговоры о транзите еще не начались, а уже случилась неприятность, даже скандал.Украина наступает.

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Владимир Байков
Николай Титов
Умный, хорошо упитанный Миллер, как и положено немцу, даже хорошо обрусевшему, говорит умные, правильные вещи. Непонятно только, за что он в прошлом году заплатил Украине 6 миллиардов долларов. Похоже слишком обрусел, ни один нормальный немец такого бы не сделал.
Борис Осипов
Борис Осипов
Так будет понятнее для свидомых...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если на своих территориях чьи-то страны, и уж конечно США , не могут проводить разведку полезных ископаемых, а только отбирать уже разведанные запасы у слабых стран , то Россия готова приступить к разведке в любой стране и на условиях , что сколько добудем и столько и заберём , мы готовы приступить к работе на ваших территориях хоть сейчас . Ку -Ку , нас кто-нибудь слышит , откликнитесь . МЫ -РУССКИЕ ИДЁМ . ЗАБЕРЁМ ВСЁ И ЛЮДЕЙ ТОЖЕ . Мы их съедим на ужин . Нам нравится жирный руководство особенно мне лично нравятся президентские НОЖКИ БУША , Много.

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