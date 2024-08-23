Суд избрал меры пресечения фигурантам дела о создании фиктивных браков

Пять фигурантов дела об организации фиктивных браков иностранцев с гражданами России для оформления виз и вида на жительство арестованы Тверским судом Москвы, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
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