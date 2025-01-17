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НАТО — всё: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

НАТО — всё: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

  Будущий глава Пентагона рассказал о том, где они планируют воевать с Россией и Китаем США могут начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Россией и Китаем, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какой  глупый  заголовок. И  лживый  в каждом слове. Ни одна  база  США  не  будет убрана  из Европы. Автор ноль в  геополитике
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Владимир Алтайцев
Радуешься  падаль пиндосская  гибели  ЧВК  Вагнер? Я  и не сомневался, ч то  ты  ненавидишь Россию, тварь нацистская.
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mihail
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