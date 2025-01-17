НАТО — всё: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

Будущий глава Пентагона рассказал о том, где они планируют воевать с Россией и Китаем США могут начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Россией и Китаем, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.