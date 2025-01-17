Будущий глава Пентагона рассказал о том, где они планируют воевать с Россией и Китаем США могут начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Россией и Китаем, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
НАТО — всё: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какой глупый заголовок. И лживый в каждом слове. Ни одна база США не будет убрана из Европы. Автор ноль в геополитике
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9 час.
Владимир Алтайцев
Радуешься падаль пиндосская гибели ЧВК Вагнер? Я и не сомневался, ч то ты ненавидишь Россию, тварь нацистская.
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9 час.
m
mihail
На востоке НЕФТЬ, ГАЗ. То, что и надо наглосаксам.
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5 час.
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