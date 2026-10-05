В Ингушетии пятеро детей и взрослый отравились угарным газом

В сельском поселении Кантышево в Ингушетии шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
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