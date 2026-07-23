Ор Воложинский возглавил бронетанковые войска ЦАХАЛа: преемственность и новые вызовы

Сегодня в израильских бронетанковых войсках состоялась официальная церемония передачи полномочий: пост КШР (Кацин Ширьон Раши — Главный офицер бронетанковых войск) занял тат-алуф Ор Воложинский, сменив на этом посту тат-алуфа Охада Маора, который руководил корпусом последние два с половиной года и теперь продолжит службу в качестве начальника отдела кадров сухопутных войск .