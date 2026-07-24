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Царьград

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ЕС разрешил конфисковывать и продавать русскую нефть без компенсаций

ЕС разрешил конфисковывать и продавать русскую нефть без компенсаций

Власти ЕС намерены управлять покупкой и продажей конфискованной русской нефти, не перечисляя выручку российским владельцам.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Это же сродни пиратству! Россия тоже обязана будет охотиться за танкерами ЕС в ответ - пусто скажут, законно это или нет, но долг платежом красен
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1 м.