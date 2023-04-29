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Андерсен отразил 33 из 34 бросков «Айлендерс» в 6-м матче серии. Вратарь «Каролины» сыграл в плей-офф впервые с 2020 года

33-летний датчанин сыграл впервые в этом розыгрыше плей-офф. «Харрикейнс» победили клуб с Лонг-Айленда (2:1 ОТ) и выиграли серию (4-2).

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