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Герман Коробов — конструктор необычных тульских автоматов

Герман Коробов — конструктор необычных тульских автоматов

Герман Коробов разработал серию экспериментальных автоматов ТКБ-022 компоновки булл-пап, которые отличались компактностью и малым весом, но не были приняты на вооружение из-за сложности конструкции и необычного внешнего вида.

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