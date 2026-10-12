Юрист назвал ситуации, когда отпуск за свой счет — не право, а обязанность работодателя

К таким случаям относятся, например, рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника Работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск за свой счет до пяти календарных дней в трех случаях, сообщил юрист Александр Манько "Абзацу".
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