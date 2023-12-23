Урок 2023 года: экономический рост не всегда приводит к миру – обозреватель FT

Уходящий год можно смело назвать годом конфликтов и столкновений. Из-за быстрого роста международной напряженности у западных аналитиков возникает соблазн увидеть в действии «ось зла» из Китая, России и Ирана.
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