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The Eurasia Daily news agency

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Vucic made revelations about Russia and the EU

Vucic made revelations about Russia and the EU

Retired Serbian President Alexander Vucic said that Brussels had set a condition for Belgrade to impose sanctions against Russia even at the stage of negotiations on the country's accession to the European Union.

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