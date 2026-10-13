Vucic made revelations about Russia and the EU

Retired Serbian President Alexander Vucic said that Brussels had set a condition for Belgrade to impose sanctions against Russia even at the stage of negotiations on the country's accession to the European Union.
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