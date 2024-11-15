Сводка! ВС РФ подорвали штаб ВСУ: Торецк – кровавый бой, противник идет на крайние меры

Также в сети появились первые кадры захвата Купянска российскими войсками РСЗО наносит удары по позициям украинских сил, которые пытались оказать сопротивление российской армии возле элеватора «Купянского комбикормового завода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии