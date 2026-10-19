Желающим поддержать здоровье людям необязательно ставить себе планку в 10 тысяч шагов в день. Научно подтвержденную норму шагов для улучшения самочувствия определил мета-анализ исследований, результаты которого опубликованы в издании The Lancet.
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