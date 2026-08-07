📹⚡️Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что организация в скором времени объявит о "значительной военной операции".
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📹⚡️Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что организация в скором времени объявит о "значительной военной операции".