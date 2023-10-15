"НУЖНА ГОСОХРАНА": ФРИДМАН СБЕЖАЛ ИЗ ИЗРАИЛЯ В МОСКВУ. ЧУБАЙС НА ОЧЕРЕДИ

Владимир Кондратьев Миллиардер и сооснователь "Альфа-групп" решил пересидеть неспокойные времена в России, против государственной политики и проведения спецоперации которой он активно выступал, вспоминая о том, что он, вообще-то, этнический украинец.
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Комментарии
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rK
russ KINDE
Это все называется КРУГОВАЯ ПОРУКА. Все кто допущен до "кормушки" (бюджета) оттуда и кормятся. Не будешь подворовывать, ты не в системе. Поэтому и покупаются должности, где можно присвоить себе "прибавку к пенсии". Как говорил тов.Жванецкий - "Кто что охраняет, тот то и имеет". Как итог - укради пару бутылок коньяка в магазине, найдут и заведут уголовное дело. Причем с огромным удовольствием. Работа кипит. А с украденными миллиардами можно приезжать, уезжать, говорить что угодно. Все свои, не тронут.
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12 час.
К
Корсаков
А может нам и сенат на хер не нужен? Кстати что это такое? параллельный орган для откачивания денег в пользу вражеской сволочи? Есть дума и хватит . Да и та не нужна, ибо не заметно, что она чем-то думает
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10 час.
вага карлито
👍👍👍
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10 час.
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