"НУЖНА ГОСОХРАНА": ФРИДМАН СБЕЖАЛ ИЗ ИЗРАИЛЯ В МОСКВУ. ЧУБАЙС НА ОЧЕРЕДИ

rK

russ KINDE

Это все называется КРУГОВАЯ ПОРУКА. Все кто допущен до "кормушки" (бюджета) оттуда и кормятся. Не будешь подворовывать, ты не в системе. Поэтому и покупаются должности, где можно присвоить себе "прибавку к пенсии". Как говорил тов.Жванецкий - "Кто что охраняет, тот то и имеет". Как итог - укради пару бутылок коньяка в магазине, найдут и заведут уголовное дело. Причем с огромным удовольствием. Работа кипит. А с украденными миллиардами можно приезжать, уезжать, говорить что угодно. Все свои, не тронут.