Харрис прокомментировала стрельбу у гольф-клуба Трампа

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис прокомментировала стрельбу рядом с гольф-клубом, где находился ее соперник на выборах Дональд Трамп, заявив, что в Штатах "нет места насилию".
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