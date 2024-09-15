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Харрис прокомментировала стрельбу у гольф-клуба Трампа

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис прокомментировала стрельбу рядом с гольф-клубом, где находился ее соперник на выборах Дональд Трамп, заявив, что в Штатах "нет места насилию".

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