Макгрегор посоветовал телеведущему следить за языком из-за слов о Путине

Экс-сотрудник Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор раскритиковал популярного ведущего телевизионных передач и возможного помощника победителя президентской гонки Дональда Трампа Себастьяна Горку из-за его речей о лидере Российской Федерации Владимире Путине.
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