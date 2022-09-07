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Владимир Соловьев не выдержал и эмоционально высказался об Алексее Панине, который вернулся в Россию

Владимир Соловьев не выдержал и эмоционально высказался об Алексее Панине, который вернулся в Россию

Недавно Алексей Панин в своих социальных сетях заявил, что вернулся в Россию. Заезда «Жмурок», несколько лет назад эмигрировавший в Испанию, сообщил, что прибыл на Родину вместе с женой.

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Комментарии
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Николаевна
Молодец Соловьёв!
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1 г.
МЛ
Мила Ликова
Абсолютно  согласна  с  Соловьёвым!!!   Что,  в  Европе  был  закон  или  механизм  для  увольнения,  прервания  контрактов  и  &quot;ату&quot;  любимицы  всей  Европы???  А  нам  нужны   особенные   законы,  видите ли   что бы  за  призыв  убивать  нас --  задержать!
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1 г.
гх
геннадий хайнацкий
Пора отменять мораторий на смертную казнь и возрождать ВЧК
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1 г.

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