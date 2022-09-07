Владимир Соловьев не выдержал и эмоционально высказался об Алексее Панине, который вернулся в Россию

МЛ

Мила Ликова

Абсолютно согласна с Соловьёвым!!! Что, в Европе был закон или механизм для увольнения, прервания контрактов и "ату" любимицы всей Европы??? А нам нужны особенные законы, видите ли что бы за призыв убивать нас -- задержать!