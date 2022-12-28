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Холанд поучаствовал в 100 голах в АПЛ и Бундеслиге – 82 мяча и 18 ассистов за 81 матч в «Сити» и «Боруссии»

Холанд поучаствовал в 100 голах в АПЛ и Бундеслиге – 82 мяча и 18 ассистов за 81 матч в «Сити» и «Боруссии»

Эрлинг Холанд совершил 100 результативных действий в матчах АПЛ и Бундеслиги. В матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (1:3) нападающий «Манчестер Сити» отметился дублем.

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