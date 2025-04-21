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Силуанов: банки продолжат выдавать льготные ипотечные займы

Силуанов: банки продолжат выдавать льготные ипотечные займы

Россияне, как и прежде будут получать льготные ипотечные кредиты, банки "найдут выход", тем более что Минфин РФ ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет агентство РИА Новости.

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