Среда, 1️⃣0️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ⚽️День рождения футбольного свистка 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1878 год - на футбольном матче в Англии арбитр впервые в истории применил свисток, до этого судьи просто кричали 📔 1925 год - Президиум Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров принял постановление о создании в СССР в качестве центрального информационного органа - ТАСС 📔 1925 год - в США начался, так называемый "Обезьяний процесс", - суд над школьным учителем Джоном Скоупсом, обвиняемом в преподавании теории Дарвина 📔 1934 год - постановлением ЦИК СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) 📔 1935 год - в СССР принято постановление "О Генеральном плане реконструкции Москвы" 📔 1962 год - выведенный на орбиту американский спутник связи "Telstar-1" 📔 2011 год - кораблекрушение на Волге - затонул теплоход "Булгария", погибли 122 человека.