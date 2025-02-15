Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.