РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что ты к НАТО пристал,это что планета такая? НАТО сборище международных премтупников.Никакую свою страну они не зази...Зеленский постави...
  • Eduard
    Зеленский не Украина и ое нелинитимен! С такими говорить не о семдЗеленский постави...
  • Grandad
    Не АЗ "Урал", а "УралАЗ". Учите матчасть.На автозаводе «Ур...

Орбан рассказал, как Путин разрушил планы на Россию западных капиталистов

Орбан рассказал, как Путин разрушил планы на Россию западных капиталистов

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх