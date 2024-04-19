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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт националистов на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт националистов на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» с математической точностью высчитывают траекторию полета снарядов и с легкостью поражают цели на расстоянии около 15 километров в любую погоду.

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