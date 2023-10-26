В Совете Федерации рекомендовали ускорить маркировку рыбы и икры в России

В Совете Федерации рекомендовали ускорить введение в России маркировки рыбы и икры. Об этом говорится в рекомендациях Минпромторгу комитета по экономической политике по итогам круглого стола «О развитии национальной системы цифровой маркировки товаров».
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