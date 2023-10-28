Наверняка вы часто встречали в сети высказывания различных непонимающих, недовольных или всепропальщиков, которые говорят что-то типа: Куда мы там полезли в конфликт с Западом, если государство не может снабдить всем необходимым военных, и мы за свои деньги покупаем обмундирование, квадрокоптеры, маскировочные сети, машины и многое другое? Для объяснения того, что этот факт не говорит ни о слабости государства, ни о каком-то разворовывании денег, а просто содействует оздоровлению ВВП я решил ввести новые термины в экономике (ох и прилетит мне сейчас от маститых экономистов ).
Активная и реактивная составляющие ВВП, или Почему мы закупаем на свои деньги квадрокоптеры для армии
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Все эти финансовые особенности понятны, но стране с огромной территорией, с ископаемыми богатствами нужна первоклассная армия, а её у нас. практически, нет. Государству надо прежде всего об этом подумать. Нельзя же отставать от сильных стран ни на шаг. Хрущёв, чтобы не обнищать стране в гонке вооружения, отказался от авиации, МФ пострадал, но его ракеты до сих пор сдерживают соседей от войны с нами. Воюем тем, что осталось от СССР и ВОВ. Старьём. А автор объясняет через графики, что так и должно быть. Есть юморная книжечка американского лётчика "Трудно быть сержантом". Так там штурман на земле уже после полёта, доказывал лётчику, что расчёты его верны и под ними море. Так и тут.
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1 н.
БВ
Борис Выдрин
Если ещё и промышленный министр нашей державы думает так же, что и автор статейки, то мы далеко зашли на 35-м году капитализма.
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1 н.
Николай Денисов
Не надо мудрить и забивать голову цифирью! Тут все просто. Когда случились пожары- государство помогло погорельцам! Когда были наводнения- государство помогло пострадавшим! Теперь государство в опасности и граждане помогают ему! Так было всегда , потому что государство это его граждане!
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1 н.
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