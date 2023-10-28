Активная и реактивная составляющие ВВП, или Почему мы закупаем на свои деньги квадрокоптеры для армии

Виталий Кирпиченко

Все эти финансовые особенности понятны, но стране с огромной территорией, с ископаемыми богатствами нужна первоклассная армия, а её у нас. практически, нет. Государству надо прежде всего об этом подумать. Нельзя же отставать от сильных стран ни на шаг. Хрущёв, чтобы не обнищать стране в гонке вооружения, отказался от авиации, МФ пострадал, но его ракеты до сих пор сдерживают соседей от войны с нами. Воюем тем, что осталось от СССР и ВОВ. Старьём. А автор объясняет через графики, что так и должно быть. Есть юморная книжечка американского лётчика "Трудно быть сержантом". Так там штурман на земле уже после полёта, доказывал лётчику, что расчёты его верны и под ними море. Так и тут.