Вяльбе об отказе журналистам «Р-Спорта» в аккредитации на Олимпиаду: «Идиотизм решений просто зашкаливает. Грех обижаться на убогих и дураков»

Сегодня стало известно, что в аккредитации отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт». В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.