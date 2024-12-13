Орловский миллиардер Юрий Шефлер попал в обновленный список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Орловского миллиардера Шефлера внесли в реестр террористов Росфинмониторинга
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Скоро придет время, когда все государства по запросу правоохранительных органов России сами с удовольствием сольют всех "патриотов" России, чтобы отжать у нх все что есть включая активы, недвижимость и т.д. Зачем иметь неприятности с ЗВР, что приведет к имиджевым, репутационным потерям и деловой состоятельности государств Так что "шоу предоставь убежище", еще впереди. Закон бумеранга ни кто не отменял...
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