Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Иванове в 05-50 на улице Громобоя 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на 25-летнего молодого человека, пересекающего проезжую часть слева направо по диагонали вне пешеходного перехода.
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