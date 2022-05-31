Аргументы недели

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Боррель считает, что патриарх Кирилл должен быть внесен в «черный список» ЕС

Боррель считает, что патриарх Кирилл должен быть внесен в «черный список» ЕС

Евросоюз должен ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его позиции по отношению к военной спецоперации России в Украине.

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