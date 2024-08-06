Кровь стынет: подборка игр о ядерной войне и тяжелой жизни в постапокалипсисе

Каждый год 6 и 9 августа мир вспоминает жертв атомного удара в Хиросиме и Нагасаки. Эту трагедию, да и в целом проблемы оружия массового поражения, до сих пор пытаются осмыслить в разных формах – даже через игры.
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