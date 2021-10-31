ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 октября 2021 года

Энергетический прогноз на тридцать первое число десятого месяца 2021 года. Числовой код 967 =А числа позволяют понять Законы Гармонии, Симметрии, Аналогии, Зеркальности и Времени = Безотказные крылья человеческого Духа: это Жизнь, свобода и стремление к счастью = Без усилий счастья не бывает; поделись душевной теплотой - ею Мир поделится с тобой= Время даёт чашу чистых даров, которые нужно употребить для пользы Великого дела =Все великие изменения в Мире всегда происходили путём проникновения в Мир Высших Энергий = Все мы находимся здесь, чтобы привести Земное Измерение в Гармонию с Небесными Сферами = Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других = Главное, мы знаем бой, и потому радость в нас, и мы знаем служение, и потому радостны лица наши = Главное, мы можем служить живыми Порталами невидимого, делая видимым то, что было невидимым = Если Бог с тобой, то зачем ты тревожишься? А если Он не с тобой, то на что ты надеешься? = Если в Душе человека нет Бога, то тогда нет и никакого смысла в существовании этой сущности! = Если человек не может услышать шёпота твоего сердца, он не услышит и крика твоей Души = Желание переложить со своих плеч груз ответственности будет преследовать вас весь день = Иногда становится так хорошо от того, что стало так безразлично то, что было так важно=Исполнить Священный Труд, благодаря которому в Материю вольётся Пламя Духа = Истинное сокровище - это Любовь, в Любви куйте утверждение вершин умения владеть собой = Когда ты перестаёшь отрицать происходящее, то вопросы просто не возникают =Любите весь Мир, всех людей: и друзей, и врагов - так строится Новая Линия к Новой Жизни Земной = Мир - это твоя ученическая тетрадь, на страницах которой ты решаешь свои задачи =Надо проявить волю и выстроить Новую регулярность, создать Нового человека = Наивысшее воздействие на всё происходящее оказывает излучаемая человеком частота Любви = Найдите поддерживающее окружение единомышленников и общайтесь с ними в своё удовольствие = Начните привносить в свою Жизнь россыпь того, что вы делаете с Любовью из Любви! =Очень тяжёлые Энергии, липкие в воздухе, растворите их эфирными ароматами трав и масел = Построить условия взаимоотношений в Материальном Мире по подобию Духовного Мира= Реализация стремления человека к достижению чистых и сверхчистых Энергетик =Самое важное – не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришёл ты сам =Сделать беспристрастный анализ Энергетического Состояния самого Человечества = Сила разума огромна.