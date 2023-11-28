Китайцы восхищены храбростью Путина, а турки поддерживают заявления российского президента на саммите G20

всё о чём говорил Путин прекрасно знают все страны но видно боятся рот открыть! так как могут быть полностью разрушены !где теперь когда то успешная ЛИВИЯ ?20лет разрушали Афганистан вели войны на ближнем востоке и уничтожили миллионы людей!?

ЛК

Любовь Кузьмина

США делают то, что им позволено так называемым мировым сообществом. Поэтому пенять на США, мол они такие сякие не имеет смысла.Все все знают, но кулуарно договариваются с США потому, что уважают США. А главное за кулисами идет обогащение правящих элит этих государств. Нынешним элитам глубоко плевать на народтех государств, которые якобы они возглавляют. Главное успеть обогатиться, пока они у кормушки.Пока эти люди не дорвались до власти, поют песню о заботе и благе для народа. Главное пробиться к власти, а еще лучше и после ухода с властных постов, остаться в доверии у США.Жозе Мануэль Баррозу, после ухода с поста Председателя ЕК, получил высокий пост в американском банке.Вот на кого работают все эти "элиты".Правда есть исключения в виде Виктора Орбана или вот пришел Роберт Фицо в Словакии.