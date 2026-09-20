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Zero Hedge

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FBI Using AI To Stop School Shootings; Doomers Want It Paused

FBI Using AI To Stop School Shootings; Doomers Want It Paused

FBI Using AI To Stop School Shootings; Doomers Want It Paused Authored by Steve Watson via Modernity News, While the same 'current thing' leftists who spent years on climate, oil and "Palestine" now chants that AI will wipe out the human race, FBI Director Kash Patel just announced that the agency is using the technology to actively prevent mass shootings, including school attacks, before they happen.

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