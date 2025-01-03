Экс-депутат ЕП Мариас: Трамп потребует от Китая компенсацию за коронавирус

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от Китая триллионную компенсацию за коронавирус. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас, передает РИА Новости.
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