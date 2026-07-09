The Low VIX Hides Fierce Undercurrents Via RealInvestmentAdvice.com, Goldman Sachs’ volatility desk made the following comment: “With the VIX back to its lowest levels in more than a month, our Vol desk is focused on hedging opportunities as 1-month S&P implied correlation is near its lowest level in 20 years.
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