Промышленный бум. Барнаул массово застраивают складами и производствами

Эпоха магазинов и торговых центров ушла, вероятно, безвозвратно Интерес барнаульских предпринимателей к производственному сектору резко вырос за последние годы: число разрешений на строительство складов, цехов, заводов зашкаливает.
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