В Киеве и еще восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
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