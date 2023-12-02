СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии

В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий из корыстных целей и организации незаконного оборота средств платежей, сообщили в Следственном комитете России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии