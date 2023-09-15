Tele2 предлагает приморцам провести выходные на "Территории МiXX"

Tele2, российский оператор мобильной связи, приглашает жителей и гостей приморской столицы посетить "Территорию MiXX" (18+) на набережной Спортивной гавани, которая в эти выходные завершает свою работу.
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