Сила в правде

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Классический информационный развод от США

Классический информационный развод от США

Сегодня Байден позвонил Путину и "ясно дал понять", что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами "решительно отреагируют", в результате чего Москва столкнется с "быстрыми и серьезными издержками".

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