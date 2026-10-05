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Царьград

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На Кубани 5 октября ожидается до +23 °С без осадков

На Кубани 5 октября ожидается до +23 °С без осадков

В Краснодарском крае 5 октября ожидается переменная облачность без осадков, днём воздух прогреется до +17…22 °С, а на Черноморском побережье — до +18…23 °С при западном ветре 5–10 м/с.

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