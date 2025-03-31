Италия: Бриджи от Муссолини или пиджак от ЕС?

В этом году на традиционном карнавале в итальянском городке Виареджо, который славится своей политической сатирой, на одной из платформ была установлена 15-метровая статуя премьер-министра Джорджии Мелони.
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