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Мазутное пятно в Черном море: работы по очистке завершены возле "Волгонефть-239"

Мазутное пятно в Черном море: работы по очистке завершены возле "Волгонефть-239"

Эксперты распознали маслянистые пятна возле танкера "Волгонефть-239" на Черном море, застрявшего у берегов Краснодарского края.

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