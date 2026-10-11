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Аргументы недели

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Реестр, который не пропустит: почему нелегалам в Татарстане больше некуда скрыться

Реестр, который не пропустит: почему нелегалам в Татарстане больше некуда скрыться

С 1 по 10 октября в Татарстане прошел второй этап федеральной профилактической операции «Нелегал-2026».

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