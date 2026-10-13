Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как превратить овсянку из углеводной бомбы в стабильный завтрак

Как превратить овсянку из углеводной бомбы в стабильный завтрак

Утро у многих начинается одинаково: кастрюлька, хлопья, молоко, может быть, ложечка сахара для настроения.

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