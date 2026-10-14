Мотоциклиста Максима Завирюху, насмерть сбившего актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, приговорили к 1,5 года принудительных работ.
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