Авдеевка, кольцо сжимается неумолимо: Русские ФАБы разносят опорники ВСУ в труху

Залужный открытым текстом послал нардепов Рады на передовую, чтобы не задавали глупых вопросов о скорой сдаче города Александр Ситников Фото: AP Photo/Abed Khaled/TASS, архив Главком ВСУ Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде.
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