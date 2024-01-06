Авдеевка, кольцо сжимается неумолимо: Русские ФАБы разносят опорники ВСУ в труху

Залужный открытым текстом послал нардепов Рады на передовую, чтобы не задавали глупых вопросов о скорой сдаче города Александр Ситников Фото: AP Photo/Abed Khaled/TASS, архив Главком ВСУ Залужный выступил с эмоциональной речью во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной Раде.