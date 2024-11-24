Forbes: известные американские блогеры начали извиняться перед Путиным и россиянами

После ошеломительной победы Дональда Трампа в гонке за президентское кресло в Белом доме, среди ряда американцев произошли настолько серьезные изменения, что они стали просить прощения и изменили свою геополитическую позицию.
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